В Перми за июнь удалили 110 незаконных граффити Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках акции Чистые стены» сотрудники Административно-технической инспекции, полицейские и участники народных дружин в июне провели рейды в Перми по выявлению и удалению надписей, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Были обнаружены и ликвидированы 110 запрещённых изображений. Вся информация о выявленных надписях была передана в Управление МВД России по Перми для использования в дальнейших оперативных действиях.

Акция «Чистые стены» была организована Министерством территориальной безопасности Пермского края. Она проводится в рамках месячника, ориентированного на борьбу с наркоманией.

Следует помнить, что за размещение незаконных граффити и задержку в их удалении предусмотрены штрафы. За нанесение надписей, рисунков и иных изображений на зданиях и сооружениях предусмотрены следующие штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За несвоевременное устранение таких изображений предусмотрены административные штрафы: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс., для юридических — до 50 тыс. руб.

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