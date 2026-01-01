В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Анталью
Один из них — почти на сутки
В аэропорту Большое Савино проходит с существенными изменениями в расписании. По данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет рейса U6 1559 авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Пермь — Анталья задержан на почти на сутки.
Самолет должен был отправиться в Турцию в 03:40 по местному времени. Согласно обновленному графику, расчётное время вылета перенесено на 13:35.
Кроме того, задерживается рейс SU 730 компании «Аэрофлот» до Антальи — самолёт вылетит в 20:45 вместо 19:05.
Причины задержки рейсов не уточняются.
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