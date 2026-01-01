Жительница Прикамья задержана за получение пособий на несуществующего ребёнка
Отделом МВД России «Краснокамский» возбуждены два уголовных дела по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере). В этих делах фигурирует 33-летняя жительница Краснокамска.
В 2015 году, находясь в Перми, женщина, используя поддельные документы и помощь двух свидетелей, получила свидетельство о рождении несуществующего ребёнка. С этим поддельным документом она обратилась в соответствующие органы, где ей был начислен материнский капитал в размере 453 тыс. руб.
В октябре 2023 года она оформила пособие на фиктивного сына и получала его в течение двух с половиной лет, до мая 2026 года. Общая сумма полученных средств составила 452 тыс. руб.
Преступные действия были раскрыты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краснокамской полиции. Оба уголовных дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в Краснокамске.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.