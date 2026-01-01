Жительница Прикамья задержана за получение пособий на несуществующего ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отделом МВД России «Краснокамский» возбуждены два уголовных дела по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере). В этих делах фигурирует 33-летняя жительница Краснокамска.

В 2015 году, находясь в Перми, женщина, используя поддельные документы и помощь двух свидетелей, получила свидетельство о рождении несуществующего ребёнка. С этим поддельным документом она обратилась в соответствующие органы, где ей был начислен материнский капитал в размере 453 тыс. руб.

В октябре 2023 года она оформила пособие на фиктивного сына и получала его в течение двух с половиной лет, до мая 2026 года. Общая сумма полученных средств составила 452 тыс. руб.

Преступные действия были раскрыты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краснокамской полиции. Оба уголовных дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в Краснокамске.

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