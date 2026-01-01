Дмитрий Махонин обсудил с министром транспорта России строительство нового моста в Перми Обсуждались и другие важные задачи развития транспортной инфраструктуры региона Поделиться Твитнуть

В Минтрансе России прошла встреча министра транспорта Андрея Никитина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсуждались важные задачи развития транспортной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Одним из ключевых вопросов стало строительство нового моста через Каму. Проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства, позволит разгрузить существующие мосты Перми и улучшить транспортную доступность правобережного микрорайона Камская долина. Протяженность моста составит 899 м. Новый мост станет альтернативным выездом на федеральную трассу Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Начало реализации проекта уже положено: реконструирована транспортная развязка на пл. Гайдара.

Также на встрече обсуждались меры устранения ограничений на внутренних водных путях в районе Нижнекамского водохранилища. В соответствии с поручением президента России, минтранс совместно с регионами разрабатывает предложения для достижения необходимой глубины воды, чтобы суда с осадкой не менее 3,6 м могли проходить этот участок.

Воздушный транспорт региона также демонстрирует высокие показатели. В 2025 году через аэропорт Перми перевезено более 2 млн пассажиров. За первые пять месяцев 2026 года этот показатель составил 698 383 человека, что соответствует уровню прошлого года.

В рамках программы субсидирования авиаперевозок в 2025 году перевезено 102,5 тыс. пассажиров по 15 маршрутам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.