По инициативе ФСБ Прикамья жителя Свердловской области осудили за экстремизм Мужчина разместил в соцсетях материалы с призывами к насильственным действиям Поделиться Твитнуть

Управление ФСБ России по Пермскому краю пресекло противоправную деятельность жителя города Березовский (Свердловская обл.). По данным ведомства, мужчина был причастен к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Как установили силовики, фигурант разместил в соцсетях материалы, содержащие призывы к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединённых по социальному признаку.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Приговором Березовского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.