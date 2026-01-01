Прокуратура помогла сироте из Прикамья получить жильё Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Губахи Пермского края получила обращение от местного жителя, относящегося к категории детей-сирот. Он просил проверить, соблюдаются ли его права на жильё.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка показала, что заявитель признан нуждающимся в предоставлении жилья по договору социального найма. Однако на момент обращения положенное по закону жильё ему так и не было предоставлено.

Прокуратура подала в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требования, и сейчас заявитель обеспечен благоустроенной квартирой.

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