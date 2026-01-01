«Т Плюс» обновляет 6 км тепловых сетей в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проводят замену изношенных тепловых сетей в Перми в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27. В этом году энергетики обновляют порядка 6 км тепломагистралей в разных районах краевой столицы. Работы ведутся на трёх ключевых объектах, чтобы зимой обеспечить надёжное теплоснабжение жителей.

— Ул. Ласьвинская (Кировский р-н) — уже идёт замена 350 м магистрали диаметром 800 мм. Этот участок снабжает отоплением и горячей водой м/р Судозавод и Водники и центр Кировского района. Трубы прокладываются над землёй и имеют пенополиуретановую теплоизоляцию с оболочкой из оцинкованной стали, что в разы снижает потери тепла и повышает устойчивость к воздействию окружающей среды.

— Ул. Магистральная (Кировский р-н) — в июле стартовала замена более 1 км трубопровода. Это один из важнейших проектов этого лета, реализация которого повысит надёжность теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов.

— Ул. Леонова (Индустриальный р-н) — здесь будет заменён участок магистрали диаметром 800 мм длиной 1,1 км. Сейчас проводится демонтаж старых труб. Обновление этой теплосети улучшит подачу тепла в один из крупнейших районов города, где сосредоточена социальная инфраструктура — школы, поликлиники и детские сады.

«В этом году мы сосредоточили усилия на трёх крупных объектах в Кировском и Индустриальном районах. Это системное обновление ключевых тепломагистралей на обоих берегах Камы. Каждый из этих участков — важный трубопровод, от которого зависит тепло в сотнях домов и ряде важных социальных объектов», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Все работы ведутся по заранее согласованному графику, чтобы доставить жителям минимум неудобств. Завершить перекладку планируется до старта подачи тепла в сентябре.

Также «Т Плюс» проведёт в Перми гидравлические испытания свыше 2 тыс. км теплосетей, проверит оборудование четырех ТЭЦ, 3 водогрейные котельные, 27 малых котельных, 418 центральных тепловых пунктов и 12 насосных станций. Это позволит теплосетевой инфраструктуре Перми стабильно работать в период максимума нагрузок.

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