Суд обязал выплатить компенсацию родственникам погибшего на производстве жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах семьи погибшего на производстве мужчины. Суд обязал коммерческую организацию выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для иска стали результаты проверки по факту несчастного случая на производстве и материалы возбужденного уголовного дела.

ЧП произошло из-за использования неисправной лестницы. В результате разрыва сварных швов металлическая решетчатая площадка отделилась от основания, работник упал с высоты и погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны родители погибшего и его трое детей.

Суд согласился с позицией прокурора, что причиной случившегося стало недостаточное внимание к обеспечению безопасных условий труда для работников подрядной организации.

Каждому из потерпевших суд присудил компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

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