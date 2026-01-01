Суд обязал выплатить компенсацию родственникам погибшего на производстве жителя Прикамья
Соликамский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах семьи погибшего на производстве мужчины. Суд обязал коммерческую организацию выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Основанием для иска стали результаты проверки по факту несчастного случая на производстве и материалы возбужденного уголовного дела.
ЧП произошло из-за использования неисправной лестницы. В результате разрыва сварных швов металлическая решетчатая площадка отделилась от основания, работник упал с высоты и погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны родители погибшего и его трое детей.
Суд согласился с позицией прокурора, что причиной случившегося стало недостаточное внимание к обеспечению безопасных условий труда для работников подрядной организации.
Каждому из потерпевших суд присудил компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.
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