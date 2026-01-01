В Перми председателя ЖСК осудили за хищение средств дольщиков Махинации осуществлялись при строительстве жилого дома в Култаево Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор по резонансному делу о двойных продажах и незаконном привлечении финансов граждан. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, руководителя жилищно-строительного кооператива «Култаево» осудили на 3 года и 1 месяц колонии со штрафом в доход государства в размере 400 тыс. руб. Однако, руководствуясь ст. 73 УК РФ, суд применил условное наказание с испытательным сроком три года.

Согласно материалам дела, фигурант разработал схему обхода федерального законодательства о долевом строительстве (ФЗ № 214) для возведения многоквартирного дома. С осени 2020-го по октябрь 2021 года он отказался от стандартной процедуры оформления банковских кредитов на застройку, а вместо этого использовал свое служебное положение для сбора денег напрямую с населения. С покупателями заключались договоры купли-продажи паёв, стоимость которых была привязана к цене конкретных квартир в еще не возведенном здании. Таким образом, люди фактически инвестировали стройку без государственных гарантий безопасности вложений.

Действия председателя квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также как незаконное привлечение денежных средств граждан (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

Приговор пока не вступил в законную силу.

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