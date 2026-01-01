Пермский край вошёл в число лидеров по объёму льготных кредитов для МСП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января 2026 года в рамках льготной программы кредитования, организованной Минэкономразвития России совместно с Банком России и Корпорацией МСП, малый и средний бизнес в Пермском крае получил 639 млн руб. на реализацию инвестиционных проектов. Это четвёртое место в РФ по объёму привлечённых средств. В первой тройке — Москва (1,6 млрд руб.), Московская область (835 млн руб.) и Краснодарский край (691 млн руб.). Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Эти средства призваны помочь предпринимателям адаптироваться к текущим экономическим условиям. Программа реализуется в рамках ФП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», с общим лимитом кредитования в 50 млрд руб. на 2026 год.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила, что наибольшую заинтересованность в программе проявили представители обрабатывающей промышленности, значительные суммы поддержки были направлены в сферу гостиниц и общепита, на транспортировку и хранение, в сектор информации и связи и научно-техническую деятельность. Общая сумма льготных кредитов для МСП составила 11,9 млрд руб.

Условия программы предусматривают предоставление кредитов на инвестиционные цели по ставке «ключевая ставка ЦБ минус 3,5%», которая на данный момент составляет 10,75%. Размер кредита варьируется от 25 млн до 2 млрд руб. в зависимости от категории бизнеса (микро-, малый и средний), а срок кредитования может достигать 10 лет. При этом льготная ставка действует в течение первых пяти лет.

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