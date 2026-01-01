Более половины жителей Прикамья увольняются с новой работы из-за обманутых ожиданий Поделиться Твитнуть

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По данным Dream Job, в Пермском крае 64% работников уходили с новой работы в первый год. Главные причины: несоответствие обещанных условий реальным, другие обязанности, график и поставленные задачи. Более половины опрошенных (57%) признались, что не приняли бы предложение, если бы на этапе отбора получили более честную информацию о работе.

Решение об увольнении часто принимается быстро. В течение первого месяца 64% сотрудников поняли, что не останутся, из них 23% сделали это в первую неделю, а 10% — в первый рабочий день. В 87% случаев увольнение происходило по инициативе работника.

Опрос hh.ru также показал, что мысли об уходе в первые месяцы работы посещали 38% женщин и 33% мужчин. Наибольший процент зафиксирован в автомобильном бизнесе (50%), маркетинге, рекламе и PR (47%), а также в сфере управления персоналом (46%). Реже всего такие мысли посещали IT-специалистов (26%), сотрудников службы безопасности (28%) и рабочий персонал (29%).

Возраст также влияет на отношение к новому месту работы. Чаще всего об увольнении задумывались сотрудники 35-44 лет (38%), 25-34 лет (37%) и 45-54 лет (36%). Среди респондентов младше 25 лет об этом задумались 29%, а в возрастной группе 55 лет и старше — 21%.

Основными причинами раннего увольнения респонденты чаще всего отмечали несоответствие зарплаты, выплат и бонусов (20%), объема работы (15%), графика и переработок (12%), реальных задач (10%). Реже упоминались рабочие процессы и организация работы (8%), стиль руководства (7%), отношение к сотрудникам (6%), условия труда и рабочее место (5%). Команду, атмосферу в коллективе и корпоративную культуру отметили по 4% участников.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение соискателей. После такого опыта 73% респондентов стали более тщательно изучать работодателей. В общей сложности 94% опрошенных начали внимательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления перед принятием предложения. Для компаний такой опыт приводит к снижению доверия и усложняет процесс найма», — отмечает Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.

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