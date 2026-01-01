Пермское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков 72 компании Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За первое полугодие 2026 года Пермское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков 72 компании.

В управление поступило 246 заявлений от заказчиков с просьбой внести информацию о недобросовестных подрядчиках в этот реестр. Среди них оказались 10 компаний, которые отказались от заключения договоров, 60 подрядчиков, с которыми контракты были расторгнуты по инициативе заказчиков, а также две фирмы, с которыми соглашения прекращены по решению самих подрядчиков.

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