Глава СК заинтересовался аварийным состоянием дома в Прикамье Александру Бастрыкину доложат о протекающей крыше жилом здании Лысьвы Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку после обращения жителей Лысьвы в социальной сети «ВКонтакте». Граждане пожаловались на бездействие коммунальных служб и критическое состояние кровли многоквартирного дома на улице Фестивальной. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Здание, возведённое ещё в 1960 году, имеет деформированную крышу, которая регулярно протекает во время осадков. По словам жителей, это приводит к систематическим затоплениям квартир, порче личного имущества жильцов и создает реальную угрозу короткого замыкания электропроводки. Несмотря на многочисленные жалобы в профильные инстанции, капитальный ремонт конструкций так никто и не сделал.

История получила широкий общественный резонанс после того, как информация о бедственном положении здания была предана огласке Сети. Ранее следственные органы Прикамья уже пытались дать правовую оценку ситуации — региональное управление возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего содержания жилого фонда. Однако надзорный орган отменил данное процессуальное решение, что временно приостановило ход расследования.

Для защиты законных интересов граждан уголовно-правовыми методами СУ СК России по Пермскому краю возбудило новое производство. В связи с этим Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя краевого управления следкома Валерия Сафонова подробный доклад. Следователям предстоит отчитаться о текущем ходе расследования, его результатах, а также о конкретных мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав собственников жилья.

Исполнение поручения главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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