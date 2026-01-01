В Пермский край 16 июля придут сильные дожди и грозы
В нескольких муниципалитетах региона затопило дороги и жилые дома
В четверг, 16 июля, в Пермском крае ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на синоптиков, регион накроют сильные дожди. Местами прогнозируются грозы и туман.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей к бдительности и напоминает о правилах безопасности.
Пешеходам следует избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями из-за риска их падения при сильном ветре.
А водителям необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и быть предельно внимательными из-за ухудшения видимости и состояния дорожного полотна.
Спасатели также рекомендуют жителям края следить за обновлениями штормовых предупреждений.
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