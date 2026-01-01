Пермский учёный рассказал о «горизонтальном» июльском звездопаде Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть в ночь 31 июля Поделиться Твитнуть

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С середины июля и почти до конца августа у жителей России появится возможность наблюдать редкий «горизонтальный» звездопад. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигает своего пика в ночь с 30 на 31 июля — при ясном небе ожидается до 25 вспышек в час. Об этом сообщает пресс-служба Пермского Политеха (ПНИПУ) со ссылкой на эксперта в области астрономии Евгения Бурмистрова.

В отличие от большинства метеорных потоков, чья активность резко возрастает лишь на одну ночь, Южные дельта-Аквариды сохраняют высокую интенсивность на протяжении нескольких суток в конце июля и начале августа. Число вспышек в дни до и после максимума снижается незначительно, что делает это явление особенно удобным для наблюдений. Название потока складывается из трёх частей: «Аквариды» образовано от латинского наименования созвездия Водолея (Aquarius), «Южные» указывает на положение радианта в южной области созвездия, а «Дельта» отсылает к ближайшей яркой звезде в этом участке неба.

Особенность этого звездопада заключается в его траектории. Метеоры движутся не вертикально вниз, а почти параллельно земной поверхности — из стороны в сторону вдоль небосвода. В астрономии такие объекты называют «пасущимися». Причина такого полета кроется в низком положении радианта у юго-восточного горизонта: из-за этого светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере, остаются видимыми дольше обычных метеоров и оставляют желтоватый след.

Впервые звездопад зафиксировал британский астроном Джордж Лайон Тапман в 1870 году во время плавания в Средиземном море. Позднее ученые установили, что Земля проходит не через одно скопление пыли, а через протяженный пылевой след кометы 96P/Макхольца. Эта короткопериодическая комета совершает оборот вокруг Солнца примерно за 5,2 года, и каждое ее сближение со светилом сопровождается выбросом новой порции льда и пыли, которая пополняет метеорный шлейф, делая звездопад стабильным для ежегодного наблюдения.

На траекторию этого пылевого облака воздействует гравитационное поле Юпитера. Как отмечает Евгений Бурмистров, планета-гигант медленно меняет положение частиц, из-за чего от десятилетия к десятилетию постепенно сдвигаются даты пика активности, ее интенсивность и положение радианта на небе. В текущем году наблюдениям благоприятствует новолуние — небо будет достаточно темным, чтобы разглядеть даже слабые вспышки. После ночи с 30 на 31 июля активность потока начнет снижаться и полностью сойдет на нет к середине августа.

Для успешного наблюдения эксперт рекомендует заранее выехать за город, так как уличные фонари создают световой купол, скрывающий половину метеоров. Наилучшее время наступит около трех часов ночи и продлится до рассвета, когда радиант достигнет наивысшего положения. Глазам необходимо дать адаптироваться к темноте в течение 20–30 минут. Телескоп или бинокль не понадобятся из-за слишком узкого поля зрения; лучше охватить широкую область неба, найдя сначала Полярную звезду по ковшу Большой Медведицы, повернувшись к ней спиной и направив взгляд на юг.

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