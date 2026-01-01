В Перми 43% горожан не готовы отказаться от бьюти-услуг даже при сокращении доходов Средний лимит трат на это составляет около 8 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию платформы «Авито Услуги», для жителей Перми расходы на красоту являются абсолютным приоритетом. В условиях нестабильной экономики 43% горожан заявили, что не готовы исключать визиты к мастерам красоты из своего бюджета даже при неожиданном снижении доходов.

Исследование показало, что 80% жителей краевой столицы регулярно обращаются к частным специалистам за решением бытовых и деловых задач. При этом траты на бьюти-процедуры респонденты чаще всего относят к категории безусловных.

В рейтинге расходов, от которых сложнее всего отказаться, услуги мастеров красоты занимают первое место с большим отрывом:

— бьюти-процедуры сохранят в бюджете 43% опрошенных;

— обслуживание техники (ремонт компьютеров, гаджетов) — 15%;

— бытовые услуги (пошив одежды, клининг, няни) — 14%.

Приверженность индустрии красоты сохраняется даже у тех, чей бюджет рассчитан только на базовые потребности: среди этой группы респондентов 41% намерены продолжать посещать салоны и частных мастеров при более жесткой экономии. Средний лимит трат на такие незаменимые услуги составляет около 8 тыс. руб. в месяц. Мужчины склонны платить за делегирование задач немного больше, чем женщины.

«Приоритеты потребителя складываются из личных установок: для многих ритуалы красоты — это способ чувствовать себя увереннее и спокойнее. Несмотря на то что со стороны траты на услуги этой сферы могут выглядеть излишними, 43% участников опроса считают их обязательными. Таким образом они не только закрывают физическую потребность: это проявление внимания к себе, а не просто необходимость», — отмечает руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Помимо ухода за телом, который 39% пермяков определяют как главную заботу о себе, горожане также ценят услуги, освобождающие время. Так, 20% делегируют специалистам уборку квартиры, а еще 5% включают в понятие заботы о себе саморазвитие и обучение.

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