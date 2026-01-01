За полгода Пермское УФАС выявило около 130 нарушений при проведении госзакупок Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Управлении ФАС по Пермскому краю подвели итоги контроля в сфере госзакупок за первые шесть месяцев 2026 года. По данным ведомства, специалисты выявили суммарно около 130 нарушений законодательства.

За отчётный период в адрес ведомства поступило 249 жалоб от участников закупочных процедур. Обоснованными признаны 64 обращения (28% от общего числа). В результате рассмотрения жалоб выявлено 96 нарушений Закона о контрактной системе, для устранения которых выдано 88 предписаний. Кроме того, ведомством проведено 56 плановых и внеплановых проверок, охвативших 73 закупки, что позволило обнаружить еще 31 нарушение.

В рамках работы с реестром недобросовестных поставщиков антимонопольщики рассмотрели 246 обращений заказчиков. В реестр включены сведения о 10 компаниях, уклонившихся от заключения контрактов, о 60 подрядчиках, с которыми контракты были расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке, и о двух организациях, разорвавших договоры по собственной инициативе.

Также за полгода возбуждено 162 административных дела. К ответственности привлечены 136 должностных лиц, которым выдано 121 предупреждение. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тыс. руб. При этом по 46 рассмотренным обращениям заказчиков о заключении контракта с единственным поставщиком ведомство не вынесло ни одного отказа.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.