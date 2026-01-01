В Перми выставили на КРТ 16,6 га жилой застройки Территорию планируется преобразовать по улицам КИМ и Краснополянской Поделиться Твитнуть

Из проекта приказа о принятии решения о КРТ несмежных территорий жилой застройки по улицах КИМ и Краснополянской Перми

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в Перми. В зону масштабной реновации общей площадью 16,63 га попали участки по улицам КИМ и Краснополянской. Соответствующий приказ подписала заместитель председателя правительства Пермского края — глава минимущества региона Лариса Ведерникова.

В ходе реализации КРТ власти намерены снести либо реконструировать многоквартирные дома, здания складов, объекты торговли, административно-хозяйственные, а также деловые и общественные учреждения. Все объекты расположены на улицах КИМ, Халтурина, Инженерной, Металлистов, Циолковского, Индустриализации и др. В указанной зоне можно будет возвести МКД до 25 этажей.

Точные сведения о местоположении, площади и границах участков закреплены в приложении к приказу. Также определен перечень земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции.

Основные виды разрешённого использования земли и предельные параметры будущего строительства — высотность, плотность и другие архитектурные нормы — прописаны в отдельном приложении к проекту документа.

Реализацией КРТ займется застройщик, которого определят по результатам открытого аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории. Проведение торгов поручено начальнику управления градостроительной деятельности Минимущества Прикамья.

Согласно документу, предельный срок реализации проекта составит 18 лет с момента заключения договора с победителем торгов.

В опубликованном проекте приказа отмечается, что документ разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, региональным законом № 603-ПК о перераспределении полномочий в сфере градостроительства, а также постановлением правительства Пермского края от 15 июня 2021 года № 410-п. Проект приказа содержит типовые положения об ответственности за его исполнение и о вступлении в силу со дня официального опубликования.

Ожидается, что после завершения всех формальностей аукцион позволит выбрать девелопера, который возьмет на себя расселение жителей ветхого фонда (при необходимости), снос старых построек и возведение современного жилья с сопутствующей инфраструктурой.

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