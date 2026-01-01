За шесть месяцев 2026 года в Прикамье расселено 27,9 тысячи «квадратов» аварийного жилья Регион показывает высокие темпы с 2019 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермский край отмечен федеральным Фондом развития территорий как регион с высокими темпами реализации программы по расселению аварийного жилья с 2019 года и за первое полугодие 2026 года.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, в целом по стране в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» расселено около 595 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые дома переехали более 34,8 тыс. человек. Из общего количества за счёт средств регионов жилищные условия улучшили свыше 15,2 тыс. человек, а объём аварийного фонда уменьшился на 257,7 тыс. кв. м.

По итогам первого полугодия 2026 года Пермский край занимает пятое место среди регионов страны — в Прикамье расселено 27,9 тыс. кв. м жилья. В четвёрке лидеров — Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

По количеству переселённых семей с 2019 года Прикамье — на втором месте (25,1 тыс. семей). На первом — Ханты-Мансийский автономный округ (25,3 тыс. семей), замыкают пятёрку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

Добавим, что за шесть лет в Пермском крае расселено 956 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда. На расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, региона получил 3,47 млрд руб. федерального софинансирования.

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