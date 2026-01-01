Шквалистый ветер и град ожидаются в Прикамье в ближайшие часы Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля 2026 года в ближайшие 1-3 часа и в вечернее время на территории Пермского края ожидаются опасные погодные явления. Прогнозируется выпадение крупного града диаметром 20 мм и более, а также шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю предупреждают, что прохождение непогоды может спровоцировать аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также привести к образованию дорожных заторов и росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытые пространства и укрыться в помещении. Необходимо закрыть окна и форточки, а также обесточить электроприборы. Находясь на улице, следует избегать нахождения вблизи линий электропередач и не прятаться под высокими деревьями.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывая текущее состояние дорожного покрытия.

При возникновении ситуаций, несущих угрозу жизни и здоровью, необходимо обращаться в службу спасения: 01 (со стационарных телефонов) или 101 (с мобильных устройств). Единый номер экстренных служб 112 доступен бесплатно и круглосуточно с любого телефона, включая спутниковую связь (набор +112), в любой точке Пермского края, где есть покрытие сотовой сети.









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