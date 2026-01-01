У жителей Перми растёт спрос на высокоскоростной интернет Это связано с ростом числа цифровых устройств в квартирах Поделиться Твитнуть

Фото: jannoon028

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Жители столицы Прикамья всё чаще выбирают более скоростной домашний интернет — 1 Гбит/с вместо стандартного тарифа в 100 Мбит/с. Так, по данным МТС, в рамках развития фиксированной связи на территории Перми высокоскоростной интернет получили ещё более 5,5 тыс. семей в 36 многоквартирных домах.

В компании объясняют интерес к большой пропускной способности возможностью использовать несколько устройств для просмотра видео в формате 4K, загружать большие файлы и проводить видеоконференции. Также высокоскоростной канал служит базой для работы сервисов умного дома, включая системы видеонаблюдения и другие устройства, требующие стабильного интернет-соединения.

По словам директора МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой, спрос на высокие скорости растёт вместе с количеством цифровых устройств в каждой квартире, поэтому операторы региона стремятся покрыть эту потребность.





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