Каждый четвёртый автомобилист в Прикамье заправляется менее чем 20 литрами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно аналитике «Лукойла», примерно 25% водителей в Пермском крае заправляют свои машины менее чем 20 литрами топлива. Некоторые из них приобретают всего несколько литров, чтобы иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом пишет ВЕТТА.

Автомобилисты, доливающие в бак от 5 до 13 литров, создают заторы на АЗС, что приводит к образованию пробок и затрудняет движение других водителей. Жители ближайших к заправкам домов жалуются, что из-за этих заторов они не могут попасть домой в течение часа.

Операторы заправок отмечают, что иногда свободные колонки остаются незанятыми, так как водители с левым расположением бака могут объехать очередь и заправиться быстрее. Однако большинство водителей предпочитают стоять в общей очереди.

Сотрудники АЗС напоминают, что топливо на всех колонках одинаковое, поэтому важно следить за их заполненностью и занимать свободные места. Это позволит ускорить процесс заправки для всех водителей.

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