С 20 июля в вещании радио и телевидения в Перми возможны перерывы Это связано с покраской главной телебашни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр, филиал РТРС, проведёт обновление лакокрасочного покрытия телебашни на ул. Крупской в Перми. Работы будут проводиться ежедневно с 20 июля по 21 августа 2026 года, за исключением выходных. Из-за деятельности монтажников рядом с передающими антеннами возможны временные перерывы в трансляции телевизионных и радиопрограмм.

На следующей неделе, с 20 по 24 июля, с 09:00 до 20:00 мощность вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет снижена. В этот же период возможны кратковременные перерывы в трансляции радиопрограмм с пониженной мощностью. Среди них «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Радио Шансон», «Комсомольская правда» и «Орфей».

Практика подобных работ показывает, что при окраске верхних ярусов металлических телебашен существует риск разбрызгивания краски на расстояние до 200 м. Хоть и применяются технологии, предотвращающие разбрызгивание, РТРС советует не находиться под башней и искать альтернативные маршруты передвижения. Также рекомендуется не оставлять транспортные средства рядом с телецентром. Соответствующие предупреждения размещены на ограждениях телецентра, а также в жилых домах и общественных зданиях в зоне возможного попадания краски.

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