В Пермском крае спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 26,1% Средняя цена машины из КНР составила 1,76 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты направления «Автомобили с пробегом» платформы «Авито» подвели итоги первого полугодия 2026 года для авторынка Пермского края. Согласно данным аналитиков, спрос на китайские автомобили с пробегом в регионе увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость такого автомобиля составила 1,76 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Китайские марки продолжают вытеснять привычные бренды на вторичном рынке региона. Наибольший прирост интереса покупателей зафиксирован к брендам Haima (+58,5%) и EXEED (+51,5%). В топ-5 марок по динамике спроса также вошли Great Wall (+50,3%), HAVAL (+46,1%) и JAC (+44,8%).

Самыми популярными моделями среди жителей Прикамья стали HAVAL Jolion (средняя цена — 1,9 млн руб.), LIFAN X60 (484 тыс. руб.) и Chery Tiggo (T11) (347 тыс. руб.).

В рейтинг наиболее востребованных машин также вошли Geely Monjaro, OMODA C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и HAVAL F7. При этом ряд моделей существенно потерял в цене за прошедшие полгода. Лидером удешевления стал Geely Emgrand EC7 (-19%, до 273 тыс. руб.). Также заметно подешевели Chery IndiS (S18D), Chery Tiggo (T11), LIFAN X60 и Geely Emgrand X7.

«Китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в целом по России увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть», — пояснил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито» Андрей Ковалев.

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