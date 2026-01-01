Преподавателя РУДН из Перми приговорили к семи годам за нелегальных мигрантов Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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В Перми вынесен первый приговор по делу преподавателей Российского университета дружбы народов, которые организовали языковые курсы по всей стране. На этих курсах около 500 мигрантов, не владеющих русским языком, за небольшую плату (не более 5 тыс. руб.) получили фальшивые документы, подтверждающие владение русским языком.

Как сообщает Properm, бывшую сотрудницу пермского филиала вуза Татьяну Допельмайер приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. руб. Она заключила досудебное соглашение и дала признательные показания.

Завтра в Ленинском суде начнутся слушания по делу основных организаторов схемы — бывших руководителей Международного центра РУДН Максима Алексеева и Рината Гориянова, а также их соучастников. Их обвиняют в организации преступного сообщества для незаконного въезда мигрантов в страну.

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