МЧС: сильные дожди продолжатся в Прикамье и 16 июля Также ожидаются грозы и туман Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 16 июля в некоторых районах Пермского края ожидаются сильные дожди, грозы и туман.

В связи с этими метеорологическими условиями Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует не находиться рядом с деревьями, строениями и линиями электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи них; при авариях на электросетях немедленно отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности; водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия; пешеходам следует быть внимательными и осторожными, особенно при переходе дороги.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номерам экстренных служб: «01» с городского телефона, «101» или «112».

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