Госуправление — наиболее востребованная специальность в Пермском университете От абитуриентов подано более 19 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) поступило 19 429 заявлений на программы бакалавриата и специалитета, что на 26% больше, чем годом ранее. На программы магистратуры было подано 331 заявление, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в приёмной комиссии вуза.

Наибольшее количество заявлений было подано на направления «Государственное и муниципальное управление» (717 заявлений), «Информационные системы и технологии» (654 заявления) и «Экономика» (645 заявлений). Также значительное число заявлений поступило на такие направления, как геология, лингвистика, биология и химия. Приём документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля.

В 2026 году ПГНИУ планирует — принять рекордное количество первокурсников: количество бюджетных мест увеличилось на 7% и составило 2341 место. Ещё 2061 абитуриент сможет поступить на платное обучение.

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