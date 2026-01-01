Капитальный ремонт трибун стадиона «Звезда» в Перми оценили в 50 млн рублей Работы должны стартовать 19 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом западных трибун стадиона «Звезда». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы должны стартовать 19 августа, а завершиться 1 декабря текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,84 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля.

Напомним, положительное заключение государственной экспертизы проект капитального ремонта стадиона получил в мае 2026 года.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.