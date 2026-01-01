Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Прикамье приблизилась к 86% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года в Прикамье доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты, выдаваемые в торговых точках) составила 85,8%, что на 0,8 процентных пункта (п.п.) больше, чем в мае 2026 года (85%).

В среднем по РФ рост составил 1,2%, до 86,1 п.п.

Среди 30 регионов-лидеров по количеству POS-заявок наивысшие доли отказов в июне 2026 года наблюдались в Ставропольском (87,3%), Краснодарском (87%) и Забайкальском (86,9%) крае. Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Москве (82,8%), Санкт-Петербурге (82,9%) и Приморском крае (83%). Низкий уровень отказов в этих регионах указывает на более качественный поток заявителей и/или более мягкую скоринговую политику банков.

Наиболее значительный рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты по сравнению с маем наблюдался в Приморском крае (+2,9 п.п.), Республике Татарстан (+2,1 п.п.) и Нижегородской области (+1,8 п.п.).

«После временного снижения в начале 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты в июне вновь выросла, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Ее уровень остается очень высоким — более 85%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, ограничивающей кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, банки сохраняют низкий аппетит к риску. Они ужесточают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, что снижает риски просрочек».

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