В Октябрьском округе Прикамья за несколько часов выпала месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

фото администрации Кизеловского округа

В Октябрьском округе за несколько часов выпало около месячной нормы осадков. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По данным пермских метеорологов, к западу от Октябрьского прошло две или три ячейки с мощными ливнями и градом. Продолжительность интенсивных осадков составила два-три часа, за которые местами выпало до 50-100 мм осадков. При этом климатическая норма осадков для июля в этой территории обычно не превышает 70-80 мм. В самом Октябрьском за несколько часов выпало 40 мм. Жители с. Богородск также отметили выпадение крупного града. О разрушениях и ущербе местным домохозяйствам не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Октябрьском округе из-за дождей вышла из берегов р. Ирень.

В зону подтопления попали дома и приусадебные участки в населённых пунктах Атнягузи, Калтаева, Верх-Ирень, Усть-Арий, Самарова, Енапаево. Всего пострадало 10 домохозяйств. Кроме того, по данным местных жителей, вода размывает дамбу плотины в д. Атнягузи.

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