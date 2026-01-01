В Прикамье обнаружена плантация конопли Полицейские нашли 149 кустов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Бардымский» провели оперативно-профилактическое мероприятие и задержали пассажира автомобиля «Шкода». В багажнике и рюкзаке мужчины 1983 г.р. был найден пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис (марихуана) весом 167,99 грамма.

Задержанный сообщил, что он наркопотребитель с многолетним стажем и приобрёл запрещенное вещество у знакомого за 100 тыс. руб. Водитель автомобиля, как оказалось, не знал о преступной деятельности пассажира. Следственное отделение возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства».

К расследованию подключились оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка. Они выяснили, что наркотическое средство было получено у жителя Перми, который организовал плантацию в частном доме Краснокамского городского округа. Полицейские задержали гражданина 1989 г.р., который вырастил не менее 149 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

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