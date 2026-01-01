Для пермяков цены на путёвки в страны Закавказья выросли на 16% На 14% подорожали поездки в Египет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне индекс потребительских цен на услуги в Пермском крае вырос до 100,6%. Об этом сообщает Пермьстат.

Значительно увеличились тарифы на содержание и ремонт жилья для собственников — как в приватизированных, так и в государственных и муниципальных фондах (на 6,4-7,9%).

Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 7,3%. Наиболее заметный рост цен наблюдался на поездки в страны Закавказья (на 16,1%) и Египет (на 14,4%).

Вместе с тем в прошлом месяце произошло снижение тарифов на пассажирский транспорт. Городской автомобильный транспорт стал дешевле на 2,3%, а железнодорожный — на 1,6%. Уменьшилась стоимость курьерских услуг (на 3,9%) и услуг беспроводной связи (на 3,9%). Стоимость проживания в гостиницах также снизилась (на 1,8%).

В целом, рост цен на бытовые услуги для населения составил в среднем 0,2%.

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