За июнь автомобильный бензин подорожал в Пермском крае на 9,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс цен на непродовольственные товары в июне в Пермском крае составил 100,9%. Основное влияние на этот показатель оказало значительное повышение стоимости моторного топлива. В частности, дизельное топливо подорожало на 6,6%, а автомобильный бензин — на 9,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом рост цен на остальные категории непродовольственных товаров был более умеренным, хотя некоторые из них показали заметное изменение стоимости. Особенно значительно в июне подорожали хлопчатобумажные ткани — на 6,7%.

Индексы цен на детскую, женскую, мужскую одежду, обувь и белье варьировались в диапазоне от 98% до 102%. В то же время наблюдалось снижение стоимости детских футболок (на 5,4%), постельного белья для новорожденных и младенцев (на 3,5%), полушерстяных брюк (на 2,5%) и школьных рубашек (на 2,4%).

Рост цен выше среднего уровня был отмечен на наборы корпусной мебели (на 2,5%), платяные и бельевые шкафы (на 2,2%), тушь для ресниц (на 4,3%), школьные ранцы и рюкзаки (на 4,0%), шампуни (на 2,7%) и туалетное мыло (на 2,0-2,5%). Существенное удешевление произошло на гели для душа (на 5,6%) и кремы для лица (на 4,1%). Кухонные навесные шкафы, краски для волос, зубные пасты, пены для бритья и наручные часы также стали дешевле на 2-3%.

Стоимость электро- и бытовой техники менялась разнонаправленно. Наиболее значительное снижение цен было зафиксировано на напольные электропылесосы (на 4,9%), электрические чайники (на 4,8%) и мониторы для компьютеров (на 4,8%). В то же время лампы, миксеры и блендеры подорожали на 3-4%.

Импортные подержанные автомобили стали дешевле на 3,5%.

Цены на большинство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизились. Наибольшее удешевление произошло на панкреатин (на 2,7%), нимесулид (на 2,6%) и хлоргексидин (на 2,2%). В то же время выросли цены на метилурацил (на 4,1%) и троксерутин (на 4,0%). Бинты подорожали на 2,3%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.