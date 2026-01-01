В Пермском крае заметно подорожали овощи борщевого набора В целом продукты питания выросли в цене на полпроцента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в секторе продуктов питания за июнь индекс цен вырос до 100,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость всех исследуемых овощей значительно колебалась. Так, цена на картофель возросла на 21,5%, на капусту — на 19,2%, на репчатый лук — на 23,2%, а на морковь — на 12%. При этом помидоры, чеснок, свёкла и сладкий перец подешевели на 1-9%.

Большинство фруктов и цитрусовых стали дороже на 0,1-5,9%, особенно выросли цены на груши, яблоки и лимоны. Единственным исключением стали бананы, которые в цене снизились на 4,0%.

Куриные яйца снова подешевели на 6,4% за месяц, хотя за первое полугодие их стоимость увеличилась на 9,7%. Цены на овсяную и перловую крупу снизились на 4,5%, на маргарин, кондитерские изделия, злаковые хлопья, кефир, кисломолочные продукты, детский йогурт и ультрапастеризованное молоко — на 2-3%.

Мясо и птица за месяц подорожали на 2,7%, а сахарный песок — на 1,5%. Сливочное масло подешевело на 1,8%.

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