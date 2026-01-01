В 2026 году на улицах Перми высадят более 2 тысяч деревьев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках проекта «Пермь зеленая» ежегодно на территории краевой столицы высаживается множество саженцев деревьев и кустарников. В 2026 году город планирует высадить более 2 тыс. деревьев и около 10 тыс. кустарников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Посадки проводятся во всех районах Перми. Приоритет по-прежнему отдается породам, которые хорошо адаптируются к местному климату. На улицах продолжают высаживать липы, ивы, шаровидные туи, ели, черемуху и яблони, а также кустарники: спирею, черноплодную рябину, пузыреплодник, иву «Маяк» и чубушник.

В парке "Городские горки" и на ул. Шахтерской было высажено 33 дерева и 307 кустарников. На улицах Локомотивной, Холмогорской, Липатова, Целинной, Борчанинова, Иванченко и в сквере Михеева появилось 117 деревьев и 569 кустарников. На ул. Адмирала Старикова высадили 40 деревьев, среди которых рябина и береза. На ул. Попова появились голубые ели. Также посадки были проведены в сквере Каменских и парке Балатово, на улицах Юрша, Борчанинова, Куфонина, Советской и др.

Параллельно специалисты МКУ «Городское зеленое строительство» продолжают мониторинг и уход за деревьями вдоль улично-дорожной сети. Например, в микрорайоне Новые Ляды, на улицах Полевой, Сибирской, Попова и шоссе Космонавтов было проведено лечение пихт, елей, сосен и лиственниц.

С 2022 года в рамках проекта «Пермь зеленая» внедряется мобильное озеленение. В текущем году на улицах города установили 1167 кадок, из которых 834 содержали древесно-кустарниковую растительность. Среди них — 60 вазонов с декоративными кустарниками и 333 кадки с цветочно-злаковыми композициями, включающими низкорослые кустарники.

Элементы мобильного озеленения размещены на улицах Ленина, Луначарского, Сибирской, Петропавловской, Екатерининской, Советской, Куйбышева, а также на улицах Крисанова, Героев Хасана, Белинского и на «гостевом маршруте» по ш. Космонавтов.

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