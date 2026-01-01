За полгода стоимость квадратного метра комнаты в Перми снизилась на 17,3% Лот целиком подешевел на 1,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали динамику цен на комнаты в 70 городах России за первую половину 2026 года. Согласно их выводам, отдельные комнаты можно купить в 4,5 раза дешевле, чем квартиры целиком. При этом цены демонстрируют разнонаправленную динамику.

Так, за прошедшие полгода цена квадратного метра комнат выросла в 52 из 70 исследованных городов, в 17 городах она снизилась, а в одном осталась на прежнем уровне. Самое значительное увеличение стоимости квадратного метра зафиксировано в Магнитогорске (+25,5%). Самое значительное снижение произошло в Рязани (–20,3%). В Перми цена тоже упала значительно — на 17,3%, до 82 234 руб.

В среднем по исследованным городам цена квадратного метра комнаты возросла на 4,3%, достигнув 96 234 руб. за квадратный метр.

Стоимость комнат выросла в 49 из 70 городов, в 20 городах она снизилась, а в одном осталась без изменений. Наиболее значительное увеличение цен зафиксировано в Череповце (+24,7%). Самое значительное снижение стоимости произошло в Грозном (–16%). В Перми лот подешевел на 1,6%, до 1 441 855 руб.

В среднем стоимость комнат выросла на 3,3% и составила 1 543 107 руб. за объект.

Предложение комнат выросло на 25%.

Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир», отметил, что стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась больше, чем комнат, на 5,5% за квадратный метр и на 4,9% за объект. Это связано с более высоким спросом на квартиры. Однако коммунальные квартиры, хоть и теряют популярность, всё ещё востребованы. Они могут быть единственным доступным вариантом для тех, кто не может позволить себе отдельное жильё или не может разделить недвижимость с родственниками. До тех пор, пока владение комнатой даёт право на регистрацию в городе, эти объекты будут пользоваться спросом, а их цены будут колебаться в зависимости от рыночной ситуации.

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