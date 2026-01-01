В Перми нашли новый способ защитить работников от взрывов на производстве Поделиться Твитнуть

так нейросеть представила себе изобретение пермских учёных

На промышленных предприятиях ежегодно происходят тысячи пожаров и взрывов из-за электростатических разрядов, возникающих при трении материалов. Особенно это опасно для касок, где заряд накапливается при надевании и снятии, создавая риск искр. Учёные Пермского политеха предложили новый метод улучшения электростатических характеристик касок с помощью алюминиевой и медной фольги, подключенной к заземлению. Эксперименты показали, что заряд снижается до нуля за 2 секунды, предотвращая взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В отличие от существующих решений, этот метод создаёт полноценный путь для отвода заряда, делая каски безопасными в взрывоопасной среде. Разработана математическая модель для расчёта времени снижения заряда, что позволяет оптимизировать производство и применение касок.

Результаты открывают перспективы для защиты спецодежды от статического электричества, особенно на опасных производствах.

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