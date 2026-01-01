Из Сылвы в Пермском крае подняли тело мужчины Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, 14 июля в дежурную смену поступила информация, что из р. Сылва близ с. Серга в Кунгурском округе подняли тело мужчины, который не подавал признаков жизни. Личность погибшего установлена.

Были задействованы шесть человек и две единицы техники от РСЧС.

Спасатели обратились к жителям Прикамья: «Помните, что ваша безопасность на воде зависит от соблюдения правил поведения и дисциплины. Никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с водой».

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