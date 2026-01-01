Более 11 тысяч жителей Прикамья получили уведомления о пенсионных накоплениях Первые сообщения приходят мужчинам начиная с 45 лет, а женщинам — с 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления СоцФонда России по Пермскому краю

В этом году Отделение Социального фонда России (СФР) по Пермскому краю направило жителям региона уже более 11,4 тыс. уведомлений с информацией об их пенсионных правах. В этих сообщениях содержится подробная информация о сформированных накопительных средствах, доходе от инвестирования и организации, управляющей этими средствами. Об этом рассказали в пресс-службе СФР.

Уведомления рассылаются без запроса гражданина — для того, чтобы жители могли заранее проверить корректность данных о своём стаже и своевременно выявить возможные ошибки или пробелы в информации. Первые сообщения приходят мужчинам начиная с 45 лет, а женщинам — с 40 лет. Впоследствии такие письма будут приходить каждые три года.

Если гражданин обнаружит неточности в сведениях на индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), он может подать заявление на внесение исправлений. Это можно сделать через портал «Госуслуги», а также лично в клиентской службе СФР или МФЦ. Для подтверждения изменений могут потребоваться документы, например трудовая книжка или трудовой договор.

В отделении СФР по региону напоминают, что в 2026 году право на страховую пенсию по старости получают мужчины 1962 г.р. (в возрасте 64 лет) и женщины 1967 г.р. (в возрасте 59 лет). Для назначения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

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