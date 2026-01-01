В Пермском зоопарке у снежных барсов родились ещё три котёнка Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Пара снежных барсов Аксу и Снежек из Пермского зоопарка вновь стали родителями: в их семействе появились два котёнка-самца и одна самка. Это уже второй помёт, который принесли Аксу и Снежек.

Котята, сообщили в зоопарке, родились 24 мая 2026 года и успешно прошли первый ветеринарный осмотр. Их вес соответствует норме, рефлексы полностью развиты, а аппетит хороший. Малыши проявляют активность и любознательность, играя с матерью и друг с другом, исследуя вольер и пробуя забираться на полочки и бревна под её присмотром. Аксу поощряет их исследовательское поведение, помогая преодолевать препятствия.

Состояние здоровья матери отличное, она сама кормит детенышей, проявляя себя опытной и заботливой и редко оставляя котят без присмотра, за исключением коротких прогулок для отдыха.

На данный момент пятнистая молодежь вместе с матерью находится в специальном «родовом» вольере. Отец котят, Аксу, на время их взросления будет проживать отдельно.

Мать пока не выводит малышей в экспозиционный вольер для знакомства с посетителями, поэтому остается только терпеливо ждать, когда вся семья под её руководством выйдет к публике.

Рождение снежных барсов в зоопарке – важное и уникальное событие для России. Этот хищник включен в Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) с категорией «исчезающий». Общее количество снежных барсов, или ирбисов, в России не превышает 87 особей. В зоопарках страны содержится 16 таких животных, из которых девять появились на свет в Пермском зоопарке.

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