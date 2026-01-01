Жительницу Прикамья осудят за убийство, совершённое 12 лет назад Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственный комитет России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Кудымкарского муниципального округа. Она обвиняется в убийстве знакомой женщины 1946 г.р. (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено более десяти лет назад.

По данным следствия, трагические события произошли в июле 2014 года в селе Кува. Обвиняемая находилась в гостях у знакомого мужчины и распивала с ним спиртные напитки. Между женщиной и матерью хозяина дома возник конфликт, переросший в физическое насилие. В ходе ссоры фигурантка нанесла пенсионерке множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая совместно с сыном убитой переместила тело и спрятала его в подвале заброшенного дома. Позднее мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении матери. Сам он скончался в 2020 году.

В ходе расследования был проведен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую и генетическую. Также были организованы следственный эксперимент, проверка показаний на месте происшествия и психофизиологические исследования с применением полиграфа. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемая дала признательные показания.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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