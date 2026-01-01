В Перми бухгалтер предприятия обвиняется в хищении 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Перми завершили расследование уголовного дела, возбуждённого против 39-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

В полицию Перми обратился директор компании, занимающейся продажей электроинструмента. В ходе внутренней проверки он обнаружил значительную недостачу денежных средств. Оперативно-следственные мероприятия показали, что к хищению причастна 39-летняя работница бухгалтерии.

С августа 2023-го по ноябрь 2024 года при инкассации наличных, полученных от продажи товаров, обвиняемая занижала сумму выручки, но при этом в бухгалтерских документах указывала реальные поступления. Разницу она похищала и тратила на свои нужды. Таким образом, женщина присвоила около 3,5 млн руб.

В ходе следствия была проведена бухгалтерская экспертиза и собрана достаточная доказательная база.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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