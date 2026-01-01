Сильный ливень в Прикамье затопил улицы и дома в Уинском Жители опасаются за урожай Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео из паблика ВК Уинское сегодня / vk.com/uinskoetoday

Из-за мощного ливня подтоплена нижняя часть населённого пункта. Стихия нанесла ущерб частному сектору, социальным объектам и личным подсобным хозяйствам. В соцсетях появилось видео последствий.

По словам очевидцев, потоки воды затопили приусадебные участки и огороды на центральной улице и прилегающих территориях. Также пострадала аптека — помещение учреждения оказалось залито водой. Сейчас размер причиненного стихией ущерба уточняется специалистами.

«Вода залила огороды в нижней части села — люди переживают, что теперь не будет урожая», — сообщается в паблике ВК «Уинское сегодня».

Если последствия непогоды окажутся значительными, восстановление участков потребует длительного времени и серьёзных усилий селян.

Как сообщают пермские синоптики, 14 июля в районе Уинского был пик интенсивности осадков.

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