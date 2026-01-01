Жителя Прикамья осудят за сбыт наркотиков в крупном размере Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В Прикамье состоится судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении 26-летнего жителя Кудымкарского муниципального округа. Мужчина обвиняется в попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемого в ходе оперативных мероприятий. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон весом 49,9 г.

По данным следствия, задержанный выполнял функции курьера-закладчика в организованной преступной группе. Он приобрёл наркотик через Интернет, забрал его из тайника и планировал расфасовать на меньшие дозы для дальнейшего незаконного сбыта в Кудымкаре.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину подозреваемого в совершении преступления.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.