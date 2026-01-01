В мэрии Перми объяснили причины подтопления центра города во время дождей Всё дело в расположении района Поделиться Твитнуть

фото: Ирина Вервильская / perm.aif.ru

В администрации Перми раскрыли причины затопления центральной части города во время ливней. Проблема заключается в том, что этот район расположен в низине.

«Когда ливневая канализация заполняется, вода естественным образом стекает в низины, — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru. — Однако из-за сложного рельефа местности, который представляет собой всхолмленную равнину, и наличия большого количества малых рек (их около 300), не вся улично-дорожная сеть оборудована системой ливневой канализации. В настоящее время такая система установлена на 53% территории Перми».

После сильных дождей специалисты начали проверку ливневых систем. На 13 июля засоров обнаружено не было.

Напомним, этим летом в Перми идут сильные дожди, которые периодически приводят к затоплению улиц в разных районах города. На набережной Перми зафиксированы оползни, не раз останавливалось движение поездов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.