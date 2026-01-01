Пермский краевой суд подтвердил право сироты на квартиру
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу женщины, которая требовала признать себя не приобретшей право пользования квартирой в Перми. Таким образом, нижестоящее решение осталось в силе: суд установил, что принудительное изъятие ребенка из семьи не является основанием для утраты жилищных прав.
Иск к Управлению жилищных отношений администрации Перми подала местная жительница. Она настаивала на том, что формальная регистрация в квартире родителей без фактического вселения и длительного проживания не порождает у нее права пользования этим жильем. Целью иска было основание для получения нового жилья от государства.
В ходе разбирательства выяснилось, что в сентябре 2004 года родители истицы были лишены родительских прав, а сама она, будучи несовершеннолетней, была изъята из семьи. Девочка воспитывалась в детском доме, а затем в приемной семье. Несмотря на изменение адресов регистрации и фактического места жительства, органы опеки сохранили за ней право пользования квартирой, где она была прописана вместе с родителями.
Свердловский райсуд Перми отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции указал, что выезд истицы из спорного жилья носил вынужденный, принудительный характер и был напрямую связан с решением суда о лишении родителей прав и помещением ребенка в специализированное учреждение. Следовательно, такие обстоятельства не могут расцениваться как добровольный отказ от жилья или отсутствие права на него.
Не согласившись с вердиктом, женщина обратилась в Пермский краевой суд. В апелляционной жалобе она утверждала, что суд допустил ошибки в оценке доказательств и нарушил нормы гражданского процессуального права.
Однако судебная коллегия областного суда полностью согласилась с позицией районного суда. Апелляционная инстанция разъяснила, что, согласно законодательству Российской Федерации, право пользования жилым помещением у ребенка возникает независимо от факта его вселения. Сохранение этого права за несовершеннолетними, которые были принудительно изъяты из семей, является одной из ключевых гарантий защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, суд отметил процедуральный момент: если спорная квартира действительно непригодна для проживания или ее площадь ниже установленной нормы, заявительница вправе обратиться в уполномоченные органы для реализации своего права на меры социальной поддержки. Однако достигать этой цели следует не через иск о признании отсутствия права пользования, а в специальном порядке, предусмотренном законом для обеспечения сирот жильем.
В итоге Пермский краевой суд оставил решение Свердловского районного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
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