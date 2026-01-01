Пермский краевой суд подтвердил право сироты на квартиру Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу женщины, которая требовала признать себя не приобретшей право пользования квартирой в Перми. Таким образом, нижестоящее решение осталось в силе: суд установил, что принудительное изъятие ребенка из семьи не является основанием для утраты жилищных прав.

Иск к Управлению жилищных отношений администрации Перми подала местная жительница. Она настаивала на том, что формальная регистрация в квартире родителей без фактического вселения и длительного проживания не порождает у нее права пользования этим жильем. Целью иска было основание для получения нового жилья от государства.

В ходе разбирательства выяснилось, что в сентябре 2004 года родители истицы были лишены родительских прав, а сама она, будучи несовершеннолетней, была изъята из семьи. Девочка воспитывалась в детском доме, а затем в приемной семье. Несмотря на изменение адресов регистрации и фактического места жительства, органы опеки сохранили за ней право пользования квартирой, где она была прописана вместе с родителями.

Свердловский райсуд Перми отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции указал, что выезд истицы из спорного жилья носил вынужденный, принудительный характер и был напрямую связан с решением суда о лишении родителей прав и помещением ребенка в специализированное учреждение. Следовательно, такие обстоятельства не могут расцениваться как добровольный отказ от жилья или отсутствие права на него.

Не согласившись с вердиктом, женщина обратилась в Пермский краевой суд. В апелляционной жалобе она утверждала, что суд допустил ошибки в оценке доказательств и нарушил нормы гражданского процессуального права.

Однако судебная коллегия областного суда полностью согласилась с позицией районного суда. Апелляционная инстанция разъяснила, что, согласно законодательству Российской Федерации, право пользования жилым помещением у ребенка возникает независимо от факта его вселения. Сохранение этого права за несовершеннолетними, которые были принудительно изъяты из семей, является одной из ключевых гарантий защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, суд отметил процедуральный момент: если спорная квартира действительно непригодна для проживания или ее площадь ниже установленной нормы, заявительница вправе обратиться в уполномоченные органы для реализации своего права на меры социальной поддержки. Однако достигать этой цели следует не через иск о признании отсутствия права пользования, а в специальном порядке, предусмотренном законом для обеспечения сирот жильем.

В итоге Пермский краевой суд оставил решение Свердловского районного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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