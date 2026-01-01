Почти на сутки задерживается вылет из Перми в Усинск Согласно расписанию, борт должен был вылететь в 17:20 14 июля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Вылет рейса ЮВ 239 авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Перми в Усинск задерживается почти на сутки. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Согласно расписанию, борт должен был вылететь в 17:20 14 июля. Однако теперь расчётное время — 13:20 15 июля.

Также известно, что в краевой столице самолет должен был приземлиться 14 июля в 16:30, теперь же по плану — в 12:40 15 июля.





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