Двух прикамцев осудили за попытки хищения нефти на сумму более 270 тысяч рублей Приговор в законную силу пока не вступил Поделиться Твитнуть

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Ленинский районный суд Перми вынес приговор двум жителям Пермского края, признанным виновными в покушении на кражу нефти в крупном размере. Преступление было предотвращено сотрудниками правоохранительных органов на этапе перекачки похищенного сырья.

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемые вступили в преступный сговор с третьим лицом, дело которого рассматривалось отдельно. Один из фигурантов, работавший мастером капитального ремонта буровых скважин, сообщил организатору схемы о наличии неучтенных излишков нефти в емкости на территории Куединского района. Используя служебное положение, он предоставил необходимую информацию для реализации плана.

Организатор преступления, являвшийся водителем буровой компании, прибыл на участок и с помощью третьего лица, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, заправил цистерну своего автомобиля нефтью. Общий объем похищенного составил 6,138 т, оценочная стоимость которых превысила 274 тыс. руб.

Реализовать похищенное злоумышленникам не удалось. Организатор привез нефть на базу второго обвиняемого — индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей горюче-смазочных материалов. В ходе перекачки жидкости мужчины были задержаны полицией.

В суде позиция защиты строилась на том, что добытая жидкость содержала значительное количество воды, соли и иных примесей, поэтому не могла считаться товарной нефтью. Также предполагаемый покупатель утверждал, что не вступал в сговор, а его визит был связан с предыдущими деловыми отношениями: организатор ранее неоднократно поставлял ему топливо по заниженным ценам. Однако суд не нашел подтверждения этим доводам.

По итогам рассмотрения дела бывший мастер буровых скважин признан виновным по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. руб.

Индивидуальный предприниматель признан виновным в пособничестве в совершении того же преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и оштрафован на 100 тыс. руб.

Отметим, что организатор преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее уже был осужден Куединским районным судом. В августе 2025 года ему назначили штраф 175 тыс. руб., который он выплатил в полном объеме.

Приговор Ленинского районного суда в законную силу пока не вступил.

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