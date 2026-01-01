Больше половины жителей Прикамья ищут подработку Соискатели наиболее активно интересуются вакансиями в сферах рабочего персонала, транспорта и логистики Поделиться Твитнуть

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Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая прокомментировала «Новому компаньону» ситуацию на региональном рынке труда в первом полугодии 2026 года. По ее словам, рост числа созданных резюме в Прикамье составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что не является рекордным показателем. Для сравнения, в 2025 году прирост составил 42%, а в 2024-м — 52%.

Эксперт отметила, что активный мониторинг рынка труда является нормальной реакцией соискателей в период нестабильности. Это не свидетельствует о росте безработицы, уровень которой в Пермском крае на конец мая оставался на минимальной отметке в 0,29%. Чаще всего работники находятся в поиске более привлекательных предложений по заработной плате, графику или общим условиям труда, при этом многие лишь изучают рынок, не находясь в активном поиске.

Дополнительным фактором активности стал интерес к подработке. Согласно исследованию настроений соискателей за второй квартал 2026 года, 51% жителей Пермского края рассматривают возможность подработки в ближайшие три месяца, а 7% уже имеют такой опыт.

Наблюдается определенный дисбаланс между ожиданиями кандидатов и потребностями бизнеса. Основной приток откликов приходится на IT-специальности и руководящие должности, тогда как работодатели в массовом порядке ищут рабочий персонал и специалистов сферы продаж.

В целом по России число созданных резюме выросло на 12%. Как в Прикамье, так и в среднем по стране, соискатели наиболее активно интересуются вакансиями в сферах рабочего персонала, транспорта и логистики, домашнего и обслуживающего персонала, продаж, а также строительства и недвижимости.

При сравнении мотивации кандидатов из Пермского края и Москвы выявлены заметные различия. Для пермских соискателей приоритетными факторами являются уровень заработной платы (79% против 74% в Москве), официальное оформление (43% против 38%) и стабильность компании (34% против 31%). В то же время возможность удаленного или гибридного формата работы, а также специфика деятельности бизнеса имеют для жителей Прикамья меньшее значение.

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