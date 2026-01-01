Число торговых точек с услугой снятия наличных на кассе увеличилось в Прикамье на 7% Сервис доступен во всех муниципальных образованиях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован значительный рост финансовой инфраструктуры. За последний год сеть торговых точек, предоставляющих услугу снятия наличных на кассе при совершении покупки, расширилась до 1718 объектов — это на 7% больше показателей прошлого года. Сегодня воспользоваться сервисом можно во всех без исключения муниципальных образованиях региона. Об этом сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Количество населённых пунктов, где жители могут получить бумажные деньги через магазины и автозаправочные станции, увеличилось на 8%, достигнув 563.

Как отмечает управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, расширение сети напрямую повышает финансовую доступность для населения.

«Услуга очень востребована в сельской местности, а также в отдаленных и малонаселенных территориях, где нет отделений банков и банкоматов, но у людей есть потребность в наличных деньгах», — подчеркнул представитель регулятора.

Существующий тренд соответствует общероссийской динамике: согласно данным аналитиков, доля наличных платежей в стране весной текущего года превысила 30%, показав годовой прирост в 5%.

В Банке России напомнили, что снять наличные с банковской карты теперь можно прямо на кассе магазина. Лимиты на операцию составляют до 5 тыс. руб. в день и не более 30 тыс. руб. в месяц. Сама услуга предоставляется бесплатно, однако комиссию за выдачу денег может установить банк-эмитент (выпустивший карту). Чтобы убедиться в наличии сервиса, надо найти специальную наклейку у кассира или уточнить информацию непосредственно у продавца.

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